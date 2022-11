Médenine : Lancement du projet « La femme artisane du Sud, de l’informel au formel »

L’Office de développement du Sud (ODS) à Médenine a lancé, jeudi, le projet « La femme artisane du Sud, de l’informel au formel», mis en œuvre en partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le développement, le ministère de l’Emploi et l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT).

Le projet en question a pour objectif de favoriser l’autonomisation économique et sociale des femmes artisanes, promouvoir l’artisanat dans les zones prioritaires et précaires dans la région du Sud, et accompagner les coopératives et groupements d’artisans pour assurer la pérennité de leurs activités, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional du développement, Walid Triki.

Le gouvernorat Médenine fait partie des 6 gouvernorats du Sud tunisien concernés par le projet, qui intervient dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel et du savoir-faire des artisanes dans la région.

D’après la même source, la candidature à ce projet sera ouverte à partir du 15 novembre courant jusqu’au 25 du même mois.

Le programme qui s’étalera sur une période de 5 mois, bénéficiera à 30 artisanes à travers un appui technique en matière de gestion des institutions, la gestion financière, le marketing électronique et l’innovation.

Dans une autre phase du projet, un appui financier sera octroyé à 20 bénéficiaires, en tant qu’aide à l’acquisition de matières premières et de matériel de travail, après quoi, le projet sera couronné par la création d’un groupement interprofessionnel de femmes artisanes dans chaque gouvernorat du sud.