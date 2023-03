Medenine: Perturbation dans la distribution de l’eau à Djerba

Des interruptions dans la distribution d’eau potable dans les villes des délégations de Midoun et Houmet Souk de l’île de Djerba (Médenine) sont prévues à partir d’aujourd’hui mardi à midi pour reprendre progressivement après l’achèvement des travaux de maintenance de Borj Shob et la station de pompage d’eau de mer.

Ces travaux de maintenance s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux à Djerba pour le mois de Ramadan et de la saison estivale, a indiqué, mardi, à l’agence TAP, la cheffe du district de la Sonede Sourour Saleh.

Dans ce contexte, plusieurs autres projets sont en cours dans l’île de Djerba en vue d’améliorer la moyenne de production en eau potable de l’île à l’instar de l’exploitation de deux réservoirs d’une capacité de 10 mille mètres cube chacun, la finalisation des travaux de maintenance de la station de dessalement d’eau de mer en plus du projet de renouvellement de 53 Km des canaux de diamètre 315.

Moyennant une enveloppe de 60 millions de dinars, les travaux d’élargissement de la station de dessalement d’eau de mer de Djerba a pour objectif d’augmenter la capacité de la station de 50 mille mètre cube à 75 mille mètre cube.

- Publicité-