Méditerranée : Macron appelle l’UE à faire front commun face à la Turquie

Le président français Emmanuel Macron a exhorté jeudi l’Europe à parler d’une seule voix et à se montrer « ferme » face à la Turquie en Méditerranée orientale, s’attirant aussitôt une riposte outrée d’Ankara.

« L’Europe doit avoir une voix plus unie et plus claire » face à la Turquie, a déclaré le chef de l’Etat à quelques heures d’un sommet avec ses homologues du sud de l’Union européenne (UE) à Porticcio en Corse, île française de la Méditerranée.

« Nous, Européens, devons être clairs et fermes avec le gouvernement du président (Recep Tayyip) Erdogan qui, aujourd’hui, a des comportements inadmissibles », et doit « clarifier ses intentions », a-t-il martelé, alors qu’il n’y pas de position unie de l’Europe sur le sujet.

La Turquie « n’est plus un partenaire dans cette région », a-t-il asséné tout en soulignant son « souhait profond » de « réengager un dialogue fécond ».

Le ministère turc des Affaires étrangères n’a pas tardé à réagir, dénonçant les « déclarations arrogantes, dans un vieux réflexe colonialiste » du président français et l’accusant de « mettre en péril » les intérêts de l’Europe.

Emmanuel Macron a ainsi planté le décor de la rencontre dite du Med7 prévue à 17H00 (15H00 GMT) avec ses six homologues du pourtour méditerranéen et destinée à faire front face aux ambitions d’Ankara en Méditerranée.