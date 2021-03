Méduse mortelle: Précisions du ministère de l’Agriculture

Le ministère de l’Agriculture a annoncé que suite aux rumeurs qui parlent de l’apparition d’une méduse de l’espèce Physalia physalis aux plages du gouvernorat de Nabeul, une équipe de chercheurs de l’Institut national des sciences et des technologies des mers et des agents de la Garde nationale maritime a mené les 28 et 29 mars une enquête sur terrain.

L’enquête a été effectuée dans les plages de Nabeul, Beni Khiar, Maamoura et Korba. Tous les pêcheurs, professionnels et amateurs ont indiqué qu’ils n’ont pas vu cette espèce. Les méduses les plus communes qui se trouvent dans ces plages sont Velella velella, Rhizostoma pulmo et Pelagia noctiluca ne peuvent pas résister aux courants marins et finissent dans la plupart des cas sur les plages.

Le ministère a appelé les citoyens à lancer l’alerte en cas de découverte de méduses qui ne ressemblent pas à celles connues dans nos plages.