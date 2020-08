Mega Quizz FORTUNA : 215 000TND et une voiture à gagner

Ooredoo lance le jeu Mega Quizz FORTUNA et vous donne l’occasion de remporter plusieurs cadeaux.

Un seul message vous sépare de la chance de gagner des sommes de 50 000 dt par mois ou de 5 000 dt chaque semaine. Ooredoo vous gâte encore plus et ajoute aux nombreuses récompenses, la toute nouvelle Kia Picanto, une voiture d’exception d’une valeur de 39 480 dt.

Envoyez « Oui » au 85980 pour vous inscrire au jeu et vous aurez ainsi droit non pas à 1 mais 3 messages gratuits par jour pour pouvoir vous rafraîchir la mémoire et répondre aux questions de culture générale.

Collectez un maximum de points à travers vos réponses et faites partie du tirage au sort vous permettant de gagner une panoplie de cadeaux.

Des messages gratuits les 3 premiers jours, puis à 700 mill/ msg, des points à collecter facilement et une voiture à la clé ; Ooredoo vous donne toutes vos chances pour gagner.

*Règlement du Jeu déposé le 20/07/2020 auprès du Notaire Maître Ennacer El Ouni et disponible sur www.ooredoo.tn