Menacé d’effondrement, le système informatique de la SNCFT sauvé par un de ses inspecteurs informaticiens

Radio Diwan FM a rapporté, lundi 25 décembre, la contribution exceptionnelle de l’informaticien à la SNCFT , Rabii Ben Sassi, en qualité d’inspecteur informaticien dans ladite Société, au sauvetage du système de commande à distance de la marche des trains de la SNCFT, d’un effondrement certain, à plusieurs reprises.

Recruté en 2020, il a pu réparer, une fois, à lui seul, le système de commande à distance des trains de la SNCFT entre Borj Cédria, Erryadh et le dépôt de maintenance de Borj Cédria.

Il a, une autre fois, réussi, à lui seul, à faire redémarrer les équipements de commande électronique de la marche des trains, ce qui a sauvé le système de l’effondrement et permis de mettre fin à ses pannes répétées, qui avaient impacté les services d’information et d’affichage à distance de l’horaire exacte des de départs et arrivées des trains, astreignant la Société à recourir aux solutions manuelles

L’informaticien a indiqué avoir, au début, réparé le système de commande central de la gare de Tunis à celle d’Erryadh, au bord de l’effondrement, soulignant que les réparations qu’il avait réussi à effectuer permettront aux systèmes informatiques de la SNCFT de continuer à fonctionner une autre décennie sans interruption, ce qui aidera à se passer des services de maintenance du constructeur étranger de ces systèmes et économiser ainsi les dépenses colossales devant être consenties à cet effet.