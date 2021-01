Mesures complémentaires pour les travaux du Stade olympique de Sousse

Des mesures complémentaires ont été prises concernant le projet de réaménagement et d’extension du stade olympique de Sousse qui ont fait l’objet, mercredi, d’une séance de travail au siège du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle.

Les nouvelles mesures touchent la composition de l’enceinte et le coût de réalisation des travaux supplémentaires exigés par les différents intervenants pour que le stade soit fonctionnel et adapté aux normes et critères internationaux.

Il a été convenu à cet effet d’ajouter un passage souterrain parallèle à la pelouse pour faciliter le déplacement des journalistes entre la tribune d’honneur et la zone mixte et éviter de traverser le terrain.

Le ministère de tutelle s’est engagé, par ailleurs, à financer les travaux de drainage et d’arrosage tandis que les autorités régionales se chargeront des travaux d’engazonnement à côtés d’autres travaux complémentaires tels que l’éclairage, le tableau lumineux et une partie des sièges qui seront assurés ultérieurement.

