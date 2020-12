Météo : Baisse remarquable des températures

Une baisse remarquable des températures est attendue aujourd’hui, avec des maximales qui varieront entre 11 et 17 °C et atteindront 7 °C sur les hauteurs ouest.

Des pluies éparses sont également attendues sur le nord et intéressent localement le centre ouest l’après-midi. Ces pluies seront parfois intenses sur Bizerte, Nefza et Tabarka avec chute de grêles par endroits.

Les vents forts se poursuivent prés des côtes. Mer très agitée et la vigilance doit rester de mise pour les activités de navigation et de pêche.

- Publicité-