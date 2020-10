Les perturbations météorologiques se poursuivent mardi, avec une baisse remarquable des températures. Les maximales seront comprises entre 15 et 20 °C et atteindront 12 °C, dans les hauteurs. Les pluies orageuses, parfois intenses, continuent sur le nord, le centre et localement le sud.

Un vent fort d’une vitesse de 60 km/h, soufflera prés des côtes et la vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche.