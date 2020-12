Météo : Brume dense le matin, l’INM appelle à la vigilance

Brume localement dense, aux premières heures de la journée, notamment sur les zones basses et les zones avoisinant les barrages, les forêts et les oueds, entraînant une diminution de la visibilité horizontale. L’INM appelle les usagers de la route à plus de vigilance, notamment sur les autoroutes.

Aussitôt dissipée, la brume donnera lieu à un temps progressivement nuageux avec pluies éparses sur le nord et localement le centre.

L’activité du vent prés des côtes et sur le sud requiert plus de vigilance. Mer agitée à très agitée.

Températures stationnaires et les maximales seront comprises entre 13 et 17 °C dans le nord et les hauteurs et entre 17 et 21 °C dans le reste des régions.