Météo: Ciel dégagé et températures en légère hausse

Ciel dégagé à peu nuageux aujourd’hui. Les températures sont en légère hausse, les maximales se situent entre 30 et 34 degrés sur les régions côtières et entre 35 et 39 degrés à l’intérieur du pays.

Le vent est modéré, d’une vitesse ne dépassant pas 40 km/h à la fin de la journée près des côtes nord. Mer agitée à peu agitée au nord et favorables à toutes les activités maritimes, selon l’INM.