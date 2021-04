Météo: Dense brouillard aux premières heures de la journée au Nord

Le temps, ce samedi, sera favorable, durant les premières heures de la journée, à l’apparition d’un brouillard dense dans le nord et particulièrement dans les zones basses et limitrophes aux barrages et aux oueds, entraînant, ainsi, une diminution de la visibilité horizontale. Une fois dissipé, le ciel sera couvert de nuages passagers dans la plupart des régions.

Les températures maximales oscilleront entre 16°c et 20°c dans le Nord et les hauteurs et entre 22°c et 27°c dans le reste des régions. Elles atteindront 29°c dans le Sud-ouest.

Baisse attendue de la vitesse des vents, pour atteindre une vitesse maximale de 40 km / h. Mer agitée dans régions côtières de l’est et ondulée dans le Nord.