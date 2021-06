Météo : hausse des températures

Les températures continuent leur tendance ascendante au cours de cette journée, variant entre 31 et 37 degrés dans la plupart des directions et jusqu’à 41 dans l’extrême sud, et entre 22 et 26 degrés dans les zones côtières orientales.

Quelques pluies sont attendues localement dans le sud au cours de la matinée..

une activité orageuse est prévue dans les zones ouest dans l’après-midi, accompagnée de pluies éparses.. dans le reste des régions, le temps sera partiellement nuageux.

Les vents seront relativement forts près des côtes, et la mer sera localement agitée à très agitée.