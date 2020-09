Météo: Légère augmentation de la température attendue

Le temps est aujourd’hui ensoleillé à passagèrement nuageux au nord et au centre et parfois très nuageux dans certaines régions.

Les vents souffleront d’une vitesse réduite à 50 km à l’heure sur les côtes nord. Une légère augmentation de la température est attendue en ce début de semaine, selon l’INM.

Les températures maximales seront comprises entre 23 et 28 degrés dans le nord et les hauts plateaux et sur les côtes, et entre 28 et 32 degrés dans le reste des régions. A l’extrême sud, les températures atteindront 34 degrés.