Météo: Légère baisse des températures

Le temps sera marqué jeudi, 10 novembre 2022, par l’apparition localement, d’un brouillard, aux premières heures de la journée, sur les zones basses et les côtes Est, d’après l’Institut national de la météorologie (INM) .

Le ciel sera ensuite partiellement, nuageux sur la plupart des régions. Les températures seront en légère baisse et les maximales seront comprises entre 22 et 26 degrés.Le vent soufflera faible à modéré avec une vitesse qui peut atteindre 40km/h près des cotés l’après-midi et la mer sera peu agitée à agitée.