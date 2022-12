Météo: Légère baisse des températures et temps brumeux au nord du pays le matin

Temps localement brumeux au nord du pays. Les brumes sont intenses dans les zones basses, les zones proches des barrages, des forêts et des oueds, ce qui baissera la vision horizontale. L’INM recommande la vigilance pour les usagers de la route et essentiellement les autoroutes. Le ciel deviendra après dégagé à partiellement nuageux au nord et au centre et peu nuageux au sud. Vend faible à modéré d’une vitesse qui pourrait atteindre 40km/h près des côtes-nord. Mer peu agitée à agitée au nord. Les températures en légère baisse, les maximales varient entre 16 et 21 degrés et elles sont à 14 degrés sur les hauteurs.

