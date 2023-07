Les températures sont aujourd’hui, en légère hausse. Les maximales varieront entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et entre 36 et 42 degrés à l’intérieur du pays avec des vents de sirocco, selon l’INM. Ciel dégagé à peu nuageux. Des cellules orageuses apparaitront accompagnées d’averses isolées au centre ouest l’après-midi.

- Publicité-