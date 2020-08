Météo: Mer agitée et températures stables

Les températures demeurent stables aujourd’hui. Les maximales varient entre 30 et 34 degrés dans les zones côtières et sur les hauteurs et oscilleront entre 35 et 39 dans le reste des régions.

Le Vent soufflera fort sur les golfes de Tunis et de Hammamet et sa vitesse pourrait atteindre 50km/heure. Le temps sera marqué par l’apparition de quelques nuages sur la plupart des régions surtout dans les gouvernorats du Nord et du Centre .

La Mer est très agitée à agitée sur les côtes de Bizerte, Tunis, Nabeul, Sousse et Monastir et agitée sur le reste des côtes.