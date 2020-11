Nuages parfois abondants, avec quelques pluies sur le Sud et les côtes-est et des passages nuageux sur le reste du pays.

Vent de secteur Nord relativement fort de 30 à 50 km/h, près des côtes, et faible à modéré de 15 à 30 km/h, à l’intérieur du pays.

La Mer sera très agitée. Les températures maximales évolueront entre 18 et 22 degrés et 15 degrés dans les hauteurs ouest et atteindront 24 degrés, au Sud-ouest.

