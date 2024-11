L’Institut national de la météorologie a indiqué que le temps sera nuageux, ce vendredi 22 novembre 2024, avec des pluies éparses dans le Nord et le Centre qui seront provisoirement orageuses, dans l’après-midi.

Les températures seront en baisse et se situeront entre 17 et 21 degrés dans le Nord et entre 22 et 27 degrés dans le reste des régions.

Le vent sera fort près des côtes et modéré à l’intérieur du pays.