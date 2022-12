Pluies éparses et locales attendues, mercredi, sur l’extrême nord ouest. Nuages passagers sur les autres régions.

Légère baisse des températures et les maximales seront comprises entre 17 et 22°C et se situeront à 14 °C sur les hauteurs.

Un vent d’une vitesse atteignant 40 km/h soufflera prés des côtes et la vigilance est requise. Mer moutonneuse à agitée.

