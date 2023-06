Météo: Pluies éparses et orageuses, l’après-midi

Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, à densément nuageux sur les hauteurs ouest, avec des pluies éparses et orageuses, l’après-midi.

Le vent soufflera faible à modéré, atteignant une vitesse de 40 km/h près des côtes, selon l’Institut National de la Météorologie (INM). La mer sera généralement ondulée.

Les températures maximales seront comprises entre 26 et 31 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et atteindront 38 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

- Publicité-