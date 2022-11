Météo: pluies éparses et orageuses sur le Nord et localement le Centre

Des pluies éparses et orageuses sont attendues, mardi, sur le Nord et localement le centre, devenant parfois intenses sur les zones côtières du nord et l’extrême nord, avec des chutes de grêle sur des endroits limités. Le temps sera marqué par des nuages passagers sur le Sud, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

L’intensité du vent nécessite de la vigilance près des côtes, sur les hauteurs et le Sud où des phénomènes locaux de sable seront observés. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera très agitée à houleuse.

Les températures maximales varieront entre 12 et 16 degrés dans le nord, atteindront 8 dans les hauteurs et seront comprises entre 17 et 21 dans le reste des régions.