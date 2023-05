Des pluies faibles et locales restent possibles sur certaines régions du nord et du centre-ouest et temps stable ailleurs.

Un vent faible à modéré d’une vitesse de 40 km/h soufflera prés des côtes. La mer sera agitée.

Les températures maximales varieront entre 23 et 28 °C dans le nord et le centre et entre 29 et 34°C dans le sud et atteindront 40°C à El Borma et Borj El khadhra.

