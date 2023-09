Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages deviennent plus denses sur l’extrême nord-ouest, l’après-midi, avec pluies localement orageuses.

Vent faible à modéré. Mer moutonneuse à peu agitée.

Températures maximales comprises entre 36 et 41 °C et aux alentours de 32 °C dans l’extrême nord.

