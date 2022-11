Météo: Pluies locales éparses et légère baisse des températures

Le temps se caractérise, vendredi, par un brouillard local dense, aux premieres heures de la journée, sur les zones basses et les zones avoisinants les barrages, les forêts et les oueds.

temps partiellement nuageux à nuageux sur les côtes Est avec des pluies locales éparses.Une légère baisse de la température est également attendue, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Les maximales seront comprises entre 22 et 26 degrés et atteindront 20 degrés dans les hauteurs.Le vent soufflera faible à modéré avec une vitesse de 40 Km/h prés des côtes. La mer sera peu agitée à agitée.



