Des pluies orageuses sont attendues aujourd’hui, 5 octobre, sur le nord et localement le centre du pays. Ces pluies seront, parfois, denses avec chutes de grêle dans certains endroits.

Une baisse relative des températures est attendue, les maximales seront comprises entre 23 et 28 degrés dans le nord, les hauteurs et les zones côtières et entre 32 et 37 degrés ailleurs.

Le vent soufflera avec une vitesse qui ne dépasse pas 40 Km/h et la mer sera généralement agitée.