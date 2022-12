Météo : Pluies orageuses attendues sur l’extrême nord-ouest

Ciel partiellement à densément nuageux sur le nord avec pluies éparses, orageuses et temporairement intenses sur l’extrême nord-ouest.

Vent fort prés des côtes et sur les hauteurs et mer forte à très agitée dans le nord et agitée à l’Est du pays.

Les températures maximales varieront entre 16 et 21 °C dans le nord et les hauteurs et entre 21 et 25 °C dans le reste des régions.

- Publicité-