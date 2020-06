Météo: Températures en hausse

Températures en hausse et les maximales seront comprises entre 28 et 33 C° dans les régions côtières et les hauteurs, entre 33 et 38 C° dans le reste des régions et atteindront 42 C° dans le sud ouest avec vent de sirocco.

Vent modéré, d’une vitesse qui atteindra de 40 km/h l’après-midi sur les côtes Est du pays. Mer peu agitée à agitée sur les côtes Est.

Ciel partiellement voilé à nuageux, l’après-midi, sur les régions ouest