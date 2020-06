Les Températures seront en hausse et oscillent entre 38 et 42 degrés avec coups de sirocco et variant entre 33 et 38 degrés sur les côtes.

Vents forts près des côtes atteignant 50km/h. mer agitée à très agitée.

Des cellules orageuses seront également enregistrées l’après midi sur les hauteurs Ouest accompagnées de précipitations.