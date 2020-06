Météo: Températures en hausse

Températures en hausse variant entre 30 et 35 sur les côtes et les hauteurs et entre 35 et 40 degrés dans le reste des régions et atteignant jusqu’à 43 degrés à Tozeur et Kébili.

La vitesse du vent ne dépassera pas les 30km/heure et la mer peu agitée.

Les services météorologiques prévoient aussi des pluies éparses et orageuses qui seront enregistrées dans quelques régions, avec chute de grêle.