Météo: Températures en hausse, ce vendredi

La hausse des températures se poursuivra, ce vendredi. Les maximales seront comprises entre 39 et 46 degrés dans la plupart des régions, accompagnées des coups de sirocco et entre 33 et 38 degrés dans les côtes est, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

L’activité du vent près des côtes requiert une certaine vigilance, sa vitesse atteindra 40 km/h. La mer sera agitée à très agitée au nord et dans le golfe de Hammamet, et moutonneuse à peu agitée dans le golfe de Gabès.

Le temps sera peu nuageux, avec l’apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses, l’après-midi, sur le nord-ouest. Ces pluies concerneront progressivement certaines délégations de l’est.

