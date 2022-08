Météo: Températures en hausse mardi

Températures toujours en hausse mardi. Les maximales oscilleront entre 35 et 41 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 41 et 46 degrés ailleurs et seront accompagnées d’un vent de sirocco. Le ciel sera, partiellement, nuageux sur la plupart des régions, avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluie éparses sur le nord et le centre l’après-midi. L’activité du vent nécessite le suivi près des côtes l’après-midi et la mer sera généralement agitée.

- Publicité-