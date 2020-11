Le temps sera, lundi, 2 novembre 2020, peu nuageux sur la plupart des régions. Les températures seront en légère hausse, les maximales varieront entre 22 et 27 degrés et atteindront 20 degrés sur les hauteurs.

Le vent de secteur sud sera faible à modéré avec une vitesse comprise entre 10 à 20 km/h et la mer sera peu agitée.

- Publicité-