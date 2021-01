Météo: Températures en légère hausse

Le temps sera aujourd’hui mercredi passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays et les nuages seront localement intenses sur le nord et le centre.

Le vent soufflera de Nord Ouest fort à très fort de 60 à 80 km/h au nord et sur les hauteurs et prés des côtes. Il sera modéré à assez fort sur le reste des régions.

La mer sera très houleuse dans le nord et très agitée sur le reste des côtes. Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 10 et 14 degrés dans le nord et sur les hauteurs et entre 14 et 18 degrés dans le reste des régions.

