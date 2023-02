Brume matinale dense, notamment sur les zones basses et les régions avoisinant les barrages, les forêts et les oueds, aux premières heures de la journée de mardi, puis ciel peu nuageux sur la plupart des régions.

Vent faible à modéré et mer peu agitée.

Températures en légère hausse et maximales comprises entre 19 et 25 °C.

