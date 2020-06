Météo: Températures en légère hausse

Temps généralement dégagé, lundi, à peu nuageux sur toutes les régions du pays.

Les températures sont en légère hausse, selon les prévisions de l’INM, les maximales sont situées entre 28 et 32 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 33 et 37 degrés sur le reste des régions.

La vitesse du vent est en baisse progressive à moins de 40 km/h sur toutes les régions alors que sur les côtes-est, le vent soufflera d’une vitesse de 60km/h.

Mer très agitée à agitée au nord et agitée sur les autres régions.