Brume locale dense sur les côtes nord du pays, aux premières heures de la journée de mercredi, puis ciel ensoleillé avec passage de quelques nuages hauts sur la plupart des régions.

Légère hausse des températures et maximales comprises entre 21 et 27 °C et aux alentours de 19°C sur les hauteurs.

Vent faible à modéré et mer peu agitée.

