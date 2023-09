Nuages passagers sur la plupart des régions. Les nuages seront parfois denses sur les côtes Est avec quelques pluies éparses.

Légère baisse des températures et les maximales seront comprises entre 28 et 34 °C et atteindront 36 °C dans le sud-ouest.

Vent fort prés des côtes Est et modéré à relativement fort dans le reste des régions.

Mer très agitée sur les côtes Est, agitée dans le golfe de Tunis et moutonneuse dans la zone de Serrat.

