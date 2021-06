Météo: Températures toujours en hausse

Les températures sont toujours en hausse jeudi, 17 juin 2021.Les maximales évoluant entre 35 et 41 degrés dans la plupart des régions, atteindront 43 degrés à El Borma et Borj El khadhra avec apparition de coups de sirocco et entre 28 et 33 degrés dans les zones côtières Est, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

Temps partiellement nuageux et les nuages seront parfois abondants sur la plupart des régions. Vent généralement modéré avec une vitesse qui atteindra 50 Km/h prés des côtes et au sud provoquant des phénoménes de sable et mer agitée à localement très agitée.