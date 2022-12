Météo: Temps brumeux le matin et températures en légère baisse

Un brouillard local marquera la début de la matinée de ce jeudi. Il sera intense dans les zones basses et adjacentes aux barrages, forêts et les oueds. Une fois dissipé, le temps sera partiellement couvert dans la plupart des régions, selon l’Institut National de la Météorologie. Températures légèrement en baisse. Les maximales varieront entre 18°c et 23°c.

Vents faibles à modérés. Ils seront plus forts près des côtes à partir de l’après-midi.

Mer peu agitée à agitée.

