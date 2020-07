Météo: Temps clair avec quelques nuages

Temps clair ce lundi avec quelques nuages dans l’ensemble du pays.

Températures acceptables. Les maximales oscilleront entre 27°c et 32°c dans les régions côtières de l’Est et entre 33°c et 38°c dans le reste des régions. Elles seront accompagnées de coups de sirocco.

Vents faibles à modérés . Leur vitesse maximale atteindra 40 km/h près des côtes du nord.

Mer peu agitée à agité dans le nord et reste favorable à la pratique d’activités de baignade, de navigation et de pêche.