Le temps est partiellement nuageux, mercredi, sur la plupart des régions.

Le vent de secteur Sud fort prés des côtes Est et modéré sur le reste des régions et la mer sera très agitée sur les côtes Est et houleuse sur le reste des côtes.

Les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 12 et 16 degrés sur les hauteurs Ouest, et entre 16 et 21 degrés dans le reste des régions.

