Le temps se caractérise lundi, par l’apparition d’un brouillard local, aux premières heures de la journée, sur les zones basses du nord-ouest. Le ciel sera ensuite, marqué par des nuages passagers sur la plupart des régions devenant parfois denses dans le nord-ouest l’après-midi, selon l’Institut national de la météorologie(INM).Le vent soufflera faible à modéré et la mer sera peu agitée. Les températures maximales seront comprises entre 21 et 25 degrés dans le nord et sur les hauteurs et entre 23 et 27 degrés ailleurs.JENA



