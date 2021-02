Temps printanier et températures en légère hausse. Les maximales seront comprises entre 20 et 25 °C.

Ciel peu à partiellement nuageux sur la plupart des régions l’après-midi.

Vent modéré ne dépassant pas 30 km/h. Mer peu agitée à agitée sur les côtes Est et favorable aux différentes activités maritimes.

