Météo; Temps stable et températures entre 30 et 40 degrés

Temps stable, jeudi et températures maximales entre 30 et 35 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 35 et 40 dans le reste des régions avec des vents locaux de sirocco.

L’activité du vent nécessite le suivi près des côtes-est et du sud, où il provoquera des vents de sable et de poussière l’après-midi, selon l’INM. Mer peu agitée à agitée à l’est du pays. Des cellules orageuses locales sont prévues dans les régions estr au nord et au centre du pays et ciel généralement peu nuageux sur le reste des régions.

- Publicité-