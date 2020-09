Météo: Un brouillard épais ce matin

La situation météorologique, durant cette nuit et la matinée de ce lundi, 7 septembre 2020, sera marquée par l’apparition d’un brouillard épais, dans le nord et localement le centre ainsi que le sud, alerte dimanche soir, l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ce brouillard sera dense dans les régions côtières, les vallées et les zones qui ont été arrosées récemment par des quantités de pluies, réduisant la visibilité horizontale à moins de 700 mètres.

Le brouillard commencera à se dissiper progressivement à partir de 8h du matin, ajoute l’INM.