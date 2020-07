Météo : Vent fort sur l’extrême Nord Ouest

Le vent soufflera fort sur l’extrême Nord Ouest d’une vitesse de 50 km/h. Mer agitée à très agitée sur la zone de Serrât et la baignade n’est pas possible sur les plages de Tabarka, Zouaraa et sur les côtes ouest du gouvernorat de Bizerte.

Vent modéré sur le reste des régions, mer peu agitée à forte dans le Golfe de Gabès et baignade possible dans le reste des côtes.

Ciel dégagé à peu nuageux et les températures maximales seront comprises entre 30 et 34 C° dans les régions côtières et entre 34 et 38 C° à l’intérieure du pays.