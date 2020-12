Vents forts sur les régions côtières et mer très agitée à forte. La vigilance doit rester de mise pour les activités de navigation et de pêche.

Possibilité de chute de pluies orageuses sur l’extrême nord le matin et temps passager ailleurs.

Temps relativement froid et les températures maximales varient entre 8 et 18 °C sur les hauteurs et entre 13 et 17 ° C dans le reste des régions.

