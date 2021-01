Météo:Des pluies éparses attendues lundi sur le nord

Des pluies éparses sont attendues, lundi, sur le nord et le temps sera nuageux sur le reste des régions .Les nuages seront progressivement abondants l’après-midi sur le centre et localement le sud avec des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses.

Le vent soufflera de secteur Ouest dans les régions intérieures et de secteur Est près des côtes faible à modéré et la mer sera houleuse à agitée dans le nord l’après-midi

Les températures seront en baisse et les maximales seront comprises entre 12 et 16 degrés dans le nord et sur les hauteurs et entre 16 et 20 degrés dans le reste des régions.

